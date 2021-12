Daniel Krabacher aus Imst hat sich in kürzester Zeit im Austrian Junior Cup von KTM etabliert. Gestohlen hat er seine Passion nicht.

IMST. Daniels Vater, Charly Maass, war schon selbst im Zweiradsport aktiv. Von klein auf begleitete ihn die ganze Familie auf der Rennstrecke. Half Daniel anfangs noch beim Schrauben, dauerte es nur 4 Jahre, bis er selbst aktiv wurde.

Dort bekam er sein erstes Motorrad, eine Trial. Im Trialsport bestreitete er zahlreiche Bewerbe und fuhr meistens aufs Podest. Sein bestes Ergebnis war der 1. Gesamtrang beim Oset Cup Österreich in der fortgeschrittenen Gruppe mit nur 7 Jahren.

Es war jedoch naheliegend, dass es Daniel mit zunehmenden Alter immer mehr auf die Rundstrecke zieht. So absolvierte er 2020 mit 12 Jahren seine ersten Runden auf einer 125er KTM Duke in Brünn und war sofort begeistert.

Austrian Junior Cup

Das Projekt von KTM mit dem Austrian Junior Cup kam für Ihn zum absolut perfekten Zeitpunkt. Teilnehmer zwischen 13 und 20 Jahren konnten an den Start gehen.

Daniel startete für das Team KINI Bike World. Als jüngster und unerfahrenster Pilot im Starterfeld, war sein Ziel für seine erste Saison, soviel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Auf der 46PS starken 250ccm Production Racer von KTM konnte er in fast jedem Rennen punkten und seine Leistungskurve ging kontinuierlich nach oben. Unter den Fittichen der heimischen Rennsportlegenden August Auinger und Andreas Meklau lernte Daniel enorm viel und konnte sich rasch im Fahrerfeld behaupten.

Moto-GP-Luft geschnuppert

Das Highlight in diesem Jahr waren sicher die beiden Rennen im Rahmen der MotoGP am Red-Bull-Ring, wo sich die Nachwuchstalente des AJC das Fahrerlager mit Motorsportgrößen wie Valentino Rossi, Marc Marquez und Co teilten. Für Daniel natürlich ein unvergesslicher Moment, seinen Idolen so nahe zu sein, der ihn zusätzlich motivierte. Natürlich wird auch im Winter fleißig trainiert. Neben Konditions- und Krafttraining wird auch auf dem Motorrad so viel wie möglich gefahren. Zum einen wird auf einer speziellen Supermoto mit diversen Riding Coaches in der Halle trainiert, aber auch verschiedene Rennstrecken in Spanien stehen ebenfalls für die Vorbereitung auf dem Plan. Auch im mentalen Bereich wird gearbeitet, da Nervenstärke das um und auf in diesem Sport ist.

Ziele für 2022:

Da Daniel nun einiges an Erfahrung sammeln konnte und auch im Winter fleißig trainiert, werden die Ziele für die neue Saison natürlich höhergesteckt. So hat er sich vorgenommen, im vorderen Feld etwas mitmischen zu können. Sollte dabei auch noch ein Podestplatz rauskommen, würde für ihn ein Traum wahr werden.

All das benötigt viel Unterstützung. An erster Stelle steht die Familie, die jegliche Planung im Alltag dem Sport von Daniel unterordnen. Hier braucht es neben der Leidenschaft zum Motorsport viele Helfer und Sponsoren, ohne die ein solches Projekt nicht möglich wäre. Unterstützung finden sie durch Mario Schöpf, der den technischen Part übernimmt. Auch den Firmen, die ihnen finanziell unter die Arme greifen gilt ein besonderes Dankeschön: KINI Bike World Wiesing, Winkler Bau Imst, Raumausstattung Christian Schatz Imst, DAN Küchenstudio Leitner Telfs, Vermessung Grüner Imst, RECA Öfen Imst und der Stadtgemeinde Imst.