IMST. Das Ziel der heutigen Wanderung ist die Anhalter Hütte auf 2042 m, die auf der Oberen Plötzigalm am Fuß des Tschachaun nordwestlich des Maldongrates unterhalb der Heiterwand – Nordwände in den Lechtaler Alpen steht.

Vom Parkplatz auf der Passhöhe geht es in ~ 40 min auf einem breiten, sonnigen Bergweg durch Latschenfelder nach Nordosten rund 2 km auf das Steinjöchl (kleines Kreuz von der Jungbauernschaft Imst - 2.198 m). Auf einem anfangs mit einem Seilgeländer gut gesicherten Weg geht es nun in rund 25 min und 1,3 km hinab zu der knapp 200 Meter tiefer liegenden Anhalter Hütte mit kurzem Gegenanstieg zur Hütte.

Rückweg: Wie beim Zustieg - jedoch den Gegenanstieg von der Anhalter Hütte zum Steinjöchl von etwa 200 Höhenmetern nicht vergessen!

Die Anhalter Hütte dient als Hüttenstützpunkt am Anhalter- und Lechtaler Höhenweg, sowie am Fernwanderweg E 4 der vom Neusiedlersee zum Bodensee führt. Der Hausberg der Hütte ist der leicht erreichbare Tschachaun - ein Wiesengipfel nordöstlich der Anhalter Hütte. Sie wurde in den letzten Jahren toll erweitert und ausgebaut und bietet alles, was das Bergsteiger- bzw. Berwandererherz begehrt. Bewirtet wird die Hütte von Sebastian Wolf und seiner Angelika mit Team.

Gehzeit gesamt – rund 2 bis 2,5 Stunden – Länge rund 6,5 km – 575 Höhenmeter

Mehr Bilder finden Sie hier: https://photos.app.goo.gl/dmfEMxn8NQfbWTTM7