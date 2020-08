Wer sich die Bike-Tour zur Stabele Alm von Umhausen aus vornimmt, sollte gut in Form sein. Denn der Anstieg über rund 1.000 Höhenmeter ist anspruchsvoll und überaus Kräfte zehrend. Doch mit elektronischer Unterstützung ist diese Tour gut zu schaffen!

Die E-Mountainbiketour zur Alm ist eine eher anspruchsvolle Tour jedoch wird der Biker mit einem einzigartigen Panorama, herrlichem Essen und einer wunderschönen Bergkulisse belohnt.

Vom Parkplatz beim Ötzidorf auf der Landesstraße fährt man bis zur Einfahrt nach Köfels. Vor der Brücke über die Ache links auf den Radweg (Naturweg – nicht asphaltiert) bis nach Au! Dort rechts abbiegen nach Winklen und dann in Winklen gleich rechts Richtung Weg Wurzbergalm (7,88km – 22 min). In unzähligen Serpentinen führt die Schotterstraße in die Höhe. Zum Glück spendet der Wald etwas Schatten und man erreicht nach knapp 9 Kilometern die Wurzbergalm wo es die erste Einkehrmöglichkeit gäbe.

An der Weggabelung zur Wurzbergalm links weiterfahren bis zur Stabele Alm (Weg recht gut beisammen). Weiter geht es in Richtung Stabele (3,56km – 22 min) und Innerberg Alm.

Vom Parkplatz bis zur Stabele Alm sind des 16,5 km – Fahrzeit 1 h 12 min. Auf dem Weg zurück - ~ 50 min bis zum Parkplatz!

Gesamtstrecke: ~33km

Reine Fahrzeit: 2h 2min