Vor 20 Jahren berichtete Blickpunkt am 21. März 2001 über den Integrationskindergarten Ötztal-Bahnhof

Zwei hauptberufliche Kindergartenangestellte und eine Logopädin waren in dieser Zeit verantwortlich für zwölf nichtbehinderte und drei behinderte Kinder ab einem Alter von drei Jahren. Auf Ansuchen der Lebenshilfe wurde erstmals ein Zivildiener für ein Jahr "verpflichtet". Christian Novak aus Imst, der sich bei der Wahl der Zuteilung des Zivildienstes für den Bereich Lebenshilfe entschieden hat, konnte auf eigene Initiative erreichen, tirolweit als einer von nur zwei Zivildienern für diesen Dienst eingesetzt zu werden. Anfangs sah er sich ziemlich hilflos gegenüber den Kleinen. Doch schon bald wuchs er in seine Aufgabe hinein. Novak ist sehr glücklich über die Tätigkeit im Integrationskindergarten. "Ich lerne täglich von den Kindern und sie lernen von mir. Es ist für mich sehr wichtig nicht Zahlen und Daten im Vordergrund zu haben, sondern die Arbeit am Mitmenschen. Das ist eine Schule für das Leben, die mir keiner mehr nehmen kann", so der 20-Jährige.

Das Projekt des Integrationskindergartens und die große Nachfrage auf diese Plätze für behinderte und nicht behinderte Kinder zeige, dass es mehr solcher Einrichtungen bedürfte. Doch dazu gehört nicht zuletzt unserer Regierung, dass solche Projekte verwirklicht werden können.