Auf einer Seehöhe von 1082 Metern liegt der Weißensee direkt an der Fernpass-Straße bei Biberwier. Der See lädt mit seinem wundarbarem Bergpanorama zum Baden und zu Wandertouren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden ein. Die beschilderten Bergtouren präsentieren das Wettersteingebirge, das Ammergebirge, die Lechtaler Alpen und die Mieminger Kette von ihren schönsten Seiten.