In Kooperation mit Daniel Seidner, Gründer der Plattform „Imst verschenkt“, startet das Alpenresort Schwarz im September ein Gewinnspiel. Zusammen Gutes bewirken und den Raum für herzliche Begegnungen zur Verfügung zu stellen ist das Motto der Verlosung.



IMST/MIEMING. Menschen zu unterstützen, Brücken zu bauen und über den Tellerrand hinaus zu sehen sind nur einige der Faktoren, die zu einem nachhaltigen Denken und Handeln im Alpenresort Schwarz beitragen. Das familiengeführte Urlaubs- und Gesundheitsresort in Mieming übernimmt durch Hilfsaktionen und Umsetzung von Maßnahmen im Sinne der SDG´S (Sustainable Developement Goals) Verantwortung.

Dieses Jahr feiert das Hotel Schwarz das zehnjährige Jubiläum der „Grünen Schwarz Blume.“ Die Ziele der Grünen Schwarz Blume berufen sich auf die Förderung der kulturellen Vielfalt, die Verbindung der Generationen, den Ausgleich sozialer Unterschiede sowie auf die Schonung natürlicher Ressourcen und die Stärkung der regionalen Wirtschaft. Daraus entwickelten sich in weiterer Folge auch der „Schwarz hilft…“ Fonds sowie der „Schwarz grenzenlos“ Fonds, wodurch zum einen Menschen aus der Region, die in eine Notlage geraten sind, unbürokratisch und anonym unterstützt werden und zum zweiten werden mit "Schwarz grenzenlos" internationale Hilfsprojekte gefördert.



Gewinnspiel

Mit etwas Glück gibt es einen Day Spa Tag im ME Sense Spa für zwei Personen zu gewinnen. Dieser Wohlfühltag beginnt mit einem ausgedehnten Frühstück in der Schwarz Genusswelt, bei dem sich die Gewinner fallen lassen und einstimmen können auf die rundum entspannenden Wasser- und Relaxwelten. Das Gewinnspiel startet am 15. September, die Ziehung der Gewinner erfolgt 14 Tagedanach.

All jene, die keinen Facebook Account haben und sich dennoch informieren möchten, können Daniel Seidner auch via Mail unter imstverschenkt@gmx.at oder per Telefon unter der Nummer: 0660/700 11 89 kontaktieren. Gerne kann auch Martina Mareiler via m.mareiler@schwarz.at für Fragen kontaktiert werden.

Community wächst

In der Facebook Gruppe „Imst verschenkt“ wird laufend über die aktuellen Projekte informiert. Mittlerweile hat sich eine Community von rund 20 000 Menschen gebildet. Daniel Seidner hat vier HelferInnen und Helfer an seiner Seite, die ihn bei der Abwicklung mit großem Engagement unterstützen.

Sponsoren, die eine Sinnhaftigkeit in der Plattform „Imst verschenkt“ erkennen, werden dankend angenommen. Es kann nie genug geholfen werden.