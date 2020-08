Die Gemeinde Nassereith übernahm das mehrfach in Österreich angewandte Konzept der Wertgutscheine um die Wirtschaftsbetriebe wie auch Gemeindebürger zu unterstützen.

NASSEREITH (ps). Um den finanziellen Herausforderungen der Corona-Pandemie etwas entgegen halten zu können, führte die Gemeinde Nassereith das bewährte Konzept der Wertgutscheine ein. Dabei können Warengutscheine im Wert von 30 Euro um 15 Euro erworben werden. Die Gutscheine können bei allen teilnehmenden Betrieben eingelöst werden. Der Zusammenhalt in der Gemeinde sei eine tragende Säule und deshalb sei es essentiell die Kaufkraft der heimischen Betriebe zu stärken. Der Bürgermeister Herbert Kröll und der Gemeinderat befürworteten diese Initiative einheitlich und freuen sich auf reges Interesse seitens der Bevölkerung.

Alle profitieren

"Wir haben bereits die Initiative der Wirtschaftskammer "Dahoam zahlt sich's aus!" unterstützt, doch wir wollten innerhalb der Gemeinde auch was tun. Da hat sich diese Aktion mit den Wertgutscheinen angeboten. Uns war es enorm wichtig, die Arbeitsplätze und Lehrstellen im Dorf zu sichern, denn wer pendeln muss, verbringt wertvolle Freizeit im Auto statt bei der Familie oder in Vereinen", zeigt sich Bürgermeister Kröll weitsichtig. "Wenn die in der Gemeinde beschäftigten Männer und Frauen bis nach Innsbruck pendeln muss, bleibt auch ein Teil der Kauftkraft dort, das wäre in jedem Fall ein Verlust, deshalb zählt jeder Arbeitsplatz, der erhalten werden kann. Alle Gemeindebürger sind also eingeladen, von den mehrfachen Vorteilen der Gutscheine gemeinsam zu profitieren", schließt Bürgermeister Kröll.