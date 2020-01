IMST (Bezirk). Am 31. Dezember 2019 kommt es zu zwei Kollisionen auf der Skpiste, einmal in Sölden und einmal am Hochzeiger. In beiden Fällen kam es zur Fahrerflucht.

Kollision auf Schipiste am Hochzeiger

Am 31.01.2019 gegen 11:20 Uhr kam es im Schigebiet Hochzeige zu einer Kollision zweier Skifahrer. Ein derzeit noch unbekannter Schifahrer fuhr einem 49jährigen Schifahrer von hinten in den Rücken. Der 49Jährige konnte wegen dieses Aufpralles nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr gegen eine 52jährige Skifahrerin. Diese wurde bei dieser Kollision unbestimmten Grades verletzt. Sie musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Der 49Jährige blieb unverletzt. Der unbekannte Schifahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Kollision auf Schipiste in Sölden

Am 31.12.2019 gegen 14:40 Uhr kam es zwischen einer 29jährigen Schifahrerin und einem bisher unbekannten Schifahrer am Tiefenbachferner im Schigebiet von Sölden zu einer Kollision. Bei diesem Zusammenstoße kam die 29Jährige zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde von der Pistenrettung erstversorgt und vom Roten Kreuz in die Medalp nach Sölden gebracht. Der Unbekannte setzte ohne Bekanntgabe der Personalien seine Fahrt fort.

