Zwei Gämsen im Kühtai ausgewildert

KÜHTAI. Am Mittwoch, den 05.08.2020 wurden zwei Gämsen im hinteren Längental im Kühtai ausgewildert. Dort hat die TIWAG vor, in den kommenden sechs Jahren ihr neues Kraftwerk zu bauen. Der Kraftwerksbetreiber will nun erforschen, wie sich die Bauarbeiten auf das Leben der rund 70 Gämse, die dort in kleinen Rudeln leben, auswirkt.

Die beiden einjährigen Böcke aus dem Alpenzoo wurden mit einem Sender versehen, um ihre jeweiligen Aufenthaltsorte zu kennen bzw. um in den nächsten Jahren Informationen über das Leben der Tiere zu erhalten. Zoodirektor Stadler ist zuversichtlich, dass die jungen Böcke schnell Kontakt mit anderen Gämsen aufnehmen und sich einer Herde anschließen werden.