"Dein Leben ist so bunt, wie du dich traust es auszumalen. Hab Mut zur Veränderung und melde dich bei uns.“

Kompetente Beratung und perfekt gestylt

In Birgits Haarstudio in Oetz findest du kompetente Beratung, wenn es um frisches und freches Haarstyling geht. Lege deine Haare vertrauensvoll in die Hände von Birgit und ihrem Team Hannah und Secil. Gönne dir eine kurze Auszeit bei deinem Friseur oder erfinde dich neu, frei nach dem Motto "langweilig war gestern, es ist Zeit für Veränderung".

Doch auch bei Hochsteckfrisuren für Hochzeiten oder einer lockigen Mähne für einen besonderen

Anlass bist du bei Birgits Haarstudio genau richtig.

Mit der wirksamen Fadentechnik entfernt dir Secil die lästigen Haare im Gesicht.

Auch für den modebewussten Herren wird Haar und Bart perfekt gestylt und gepflegt.