24. Ötztal Classic 4.-6. August 2022

Aston Martins sind dank James Bond im Ötztal allgegenwärtig, auch wenn Bond schon den nächsten, den 25. Film gedreht hat. In den diversen Schaufenstern sind Modelle des Kultautos ausgestellt.

Für die 24. Ötztal Classic sind beim Oldtimerclub Ötztal 99 Nennungen aus sechs Nationen und 19 unterschiedlichen Fabrikaten eingegangen, darunter auch ein edler Aston Martin.

Schon immer dienten besondere Tiroler Naturjuwele als Inspirationsquelle für spektakuläre, erlebnisreiche und sportliche Ausfahrten für Oldtimer Rallyes. Bei der 24. Ötztal Classic ist es nicht anders. Das Tiroler Oberland, die Seitentäler des Ötztals und ein Ausflug durchs Paznaun über die Silvretta und Biehler Höhe, durchs Montafon und retour über den Arlbergpassstehen am Programm zu denen die historischen Automobile von Ötz aus aufbrechen. Die End- und Umkehrpunkte der 3 Tages-Etappen über 430 Kilometer sind bekannt, die Wege dorthin verschlungen und aufregend und mit insgesamt 53 Wertungsprüfungen gespickt.

Erstmals spannend wird es am Donnerstag, den 4. August bei der Fahrt durchs Pitztal und den Piller. Eine Rast am Gachen Blick ist eine gute Möglichkeit die historischen Fahrzeuge bereits am 1. Bewerbstag genauer unter die Lupe zu nehme.

Am Freitag, dem 5.8. steht die Silvretta und Arlberg-Runde auf dem Programm. Kleiner Höhepunkt ist die Ortsparade der 99 Fahrzeuge durch Oetz am Freitagabend. Am Finaltag geht’s hinauf zum Rettenbach Gletscher. Eine Rast bei der Mautstation und Verpflegung bei der Hühnersteige sollte allen Teilnehmern die Möglichkeit bieten die höchste Panoramastraße Mitteleuropas hinauf auf 2.832 m zu bewältigen. Anschließend wird Obergurgl und Hochgurgl angesteuert und bei einem Mittagessen im Crosspoint Museum, an der Mautstation der Panoramastraße, kann fachgesimpelt werden.

Es scheint so, als ob Tirol mit den zahlreichen hochwertigen Oldtimer Veranstaltungen zu einer Art lebendigem Museum der Automobilbranche geworden ist.

Alle Durchfahrtszeiten und Infos zu den Startern www.oetztal-classic.at