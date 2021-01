MOOS (pele). Thomas Kammerlander feierte ein triumphales Comeback in den Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahnen! In Moos im Passeiertal gewann er am Wochenende beide Rennen überlegen und dokumentierte damit eindrucksvoll, wer der Favorit für die bevorstehende Weltmeisterschaft vom 4. bis 7. Februar auf der heimischen Grantaubahn in Umhausen ist.

Unglaublich waren vor allem die Zeitabstände, die „Kammi“ zwischen sich und seine hochkarätige Konkurrenz legen konnte. Denn die Bahn im Passeiertal ist sonst dafür bekannt, dass in der Regel Hundertstelentscheidungen fallen.

Kammerlander widmete als Jungpapa seine Siege Töchterchen Lena und zeigte sich nach den Bewerben (im Team belegte er gemeinsam mit Tina Unterberger auch noch Rang zwei) hochzufrieden.

„Ich glaube, mein Comeback kann sich schon sehen lassen. Dass ich im Passeier 200 Punkte im Weltcup gemacht habe, ist aber nebensächlich. Da ich die ersten beiden Rennen versäumt habe, gibt’s da keine Chance auf den Sieg in der Gesamtwertung mehr für mich. Aber natürlich will ich auch mein Konto an Weltcupsiegen aufstocken. Wichtig war aber vor allem, zu sehen, dass die Form in Hinblick auf die Weltmeisterschaft passt. Dort möchte ich den Titel holen“, sagte „Kammi“.

Eine Sensation gab’s im zweiten Doppelbewerb, in dem die Rieder Cousins Fabian und Simon Achenrainer die favoristierten Südtiroler Patrick Pigneter und Floria Clara bezwangen.

Doppel-Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahnen, Moos im Passeiertal:

Herren 1. Rennen: 1. Kammerlander (Ö) 1:50.05, 2. Pignetter (Ita) +0.83, 3. Gruber (Ita) & Scheikl (Ö) +1.03, 5. Federer (Ita) +1.87, 6. Schopf (Ö) +1.94, 7. Achenrainer (Ö) +2.13.

Herren 2. Rennen: 1. Kammerlander (Ö) 1:49.96, 2. Scheikl (Ö) +0,67, 3. Pigneter (Ita) +1,09, … 8. Schopf (Ö) +2,84, … 10. Achenrainer (Ö) +3,16.

Damen 1. Rennen: 1. Lanthaler (Ita) 1:53.63, 2. Pinggera (Ita) +0.67, 3. Mittermair (Ita) +0.80, 4. Lavrenteva (Rus) +1.23, 5. Unterberger (Ö) +1.40, 6. Diepold (Ö) +1.82. … 10. Ruetz (Ö) +4.83, 11. Markt (Ö) +4.73.

Damen 2. Rennen: Lanthaler (Ita) 1:52.75, 2. Pinggera (Ita) +1,26, 3. Lavrenteva (Rus) +2,08, 4. Mittermair (Ita) +2,28, 5. Unterberger (Ö) +2,35, 6. Diepold (Ö) +2,86, … 10. Ruetz (Ö) +5,78, … 13. Markt (Ö) +7,46.

Doppel 1. Rennen: 1. Pigneter/Clara (Ita) 1:56.04, 2. Lambacher/Lambacher (Ita) +0.61, 3. Porshnev/Lazarev (Rus) +0.79, 4. Achenrainer/Achenrainer (Ö) 0.98, 5. Regensburger/Holzknecht (Ö) +1.70.

Doppel 2. Rennen: 1. F. Achenrainer/S. Achenrainer (Ö) 1:56.92, 2. Pigneter/Clara (Ita) +0,42, 3. Porshnev/Lazarev (Rus) +1,17, 4. P. Lambacher/M. Lambacher (Ita) 1.50, 5. Regensburger/Holzknecht (Ö) +1,97.

Teambewerb: 1. Italien (Lanthaler/Pigneter) 1:55.31, 2. Österreich (Unterberger/Kammerlander) 1:55.87, 3. Russland (Lavrenteva/Bukin) 1:56.97.