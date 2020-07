0:7 war dann das Ergebnis nach fünf Einzel- und zwei Doppelspielen. Die 35-iger aus dem Pitztal haben im Außerfern nichts anbrennen lassen. Sie sind voll motiviert nach Ehrwald gekommen. Noch kein Spiel in der laufenden Meisterschaft verloren, also am besten Weg in die Landesliga. Und, sie haben ihre Aufgabe mit Bravour gemeistert. "Alle Spiele gewonnen", konnten sie in den ersten Telefonaten mit der "Heimat" stolz berichten. "Is halt so, wenn`s laft, dann laft´s", meinte ein interessierter Tennisbeobachter nach Ende der letzten Meisterschaftsbegegnung .

Die Ehrwalder haben es mit Würde genommen. "Gegen den Aufsteiger in die Landesliga zu verlieren, ist zumindest keine Schande", meinte der Ehrwalder Tennispräsident Markus Tschanuter, der sein Doppel gemeinsam mit Manuel Ulses erst im Tiebreak verloren hat.

Die TCE-35-iger-Mannschaft gratuliert den Pitztalern zum Aufstieg recht herzlich. Es waren schöne Spiele und die Aufsteiger haben sich als faire Gegner erwiesen. Alsdann, viel Glück in der Landesliga!