OETZ, DOHA, BELGRAD (pele). ´Weihnachten und Silvester verbringt der Oetzer Tennisspieler Aleksandar Tomas heuer fern der Heimat. Für ihn stehen nämlich in Doha zwei Hartplatzturniere der International Tennis Federation (ITF) auf dem Programm.

Zuletzt machte Tomas eine Turnierpause, verbrachte rund vier Wochen zu Hause in Oetz und trainierte zwei bis drei Stunden täglich in den Tennishallen in der näheren Umgebung. Zuletzt bereitete er sich wieder in der Tsipsarevic Tennis Academy in Belgrad auf die anstehenden sportlichen Aufgaben vor.

„Ich hatte einige Tage ein leichtes Problem mit meiner Schulter. Jetzt ist wieder alles okay, und das Training ist zuletzt gut gelaufen”, berichtet der 18-Jährige.

Die Reise nach Qatar trat er mit weiteren Spielern aus der Akademie sowie seinem Trainer Dejan Ramadanovic an. Die Erwartungen für die anstehenden Bewerbe: „Es ist zunächst mal eine nicht gerade angenehme Zeit, um Turniere zu spielen. Da ich länger nicht wettkampfmäßig engagiert war, will ich einfach gutes Tennis zeigen, ohne dabei groß nervös zu sein. Dann wird man sehen, was dabei raus kommt.”

Profitieren könnte Tomas dabei vom Hartplatz, auf dem gespielt wird: „Ich mag diesen Belag sogar etwas lieber als Sand, da das Spiel darauf einfach schneller ist.”´