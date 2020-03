"Für meinen ersten Skimarathon bin ich mit der Zeit 2 Stunden, 39 min glücklich. Mit dem Rennen bin ich durchaus zufrieden allerdings fehlt mir als Mittelstreckenläufer noch die Erfahrung bei einem Marathon. Bis 30 Km bin ich bei der Musik dabei in meiner Altersklasse", so der Imster Ausdauerathlet Manuel Götsch nach dem Ganghoferlauf in Leutasch.

IMST. Mit dem heutigen Tag ist seine Rennsaison beendet, leider witterungsbedingt eine sehr kurze. "Bedanken möchte ich mich noch einmal bei meiner Frau Bianca Götsch für die Unterstützung bei jedem Rennen, Joe Auer für immer schnelle Ski, Frank und Ruth Zipp für die Unterstützung dass ganze Jahr, Michael Rizzi Helpinghands Rizzi für die Massagen vor jedem Wettkampf, bei meinem Arbeitgeber Pension Köhler für die Unterstützung für meinen Sport, Sport Lentsch Jerzens und Xenofit für die Getränke-Gels Sommer wie Winter und bei meinem Fitnesstrainer Andreas Kuzzi Ruetz der mich körperlich sehr weiter gebracht hat", bedankt sich Götsch bei seinen Helfern und Sponsoren.