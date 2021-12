OETZ. Mit gleich zwei Damen FIS – Slalom Rennen startete der USV- Skiclub Oetz und die Skiregion Hochoetz in die Wintersaison 2021/2022.

Der anspruchsvolle Brunnenkopfhang und die witterungsbedingt schwierigen

Pistenverhältnisse waren für die Athletinnen alles andere als einfach.

Der Sieg beim ersten Rennen ging an Maria Shakova aus (BLR) Rang 2 an Magdalena

Bentz(AUT) Rang 3 an Karolina Auer aus Oetz; (USV- SC Oetz).

Im zweiten Rennen dominierten die Österreicherinnen. Alle drei Podestplätze gingen an

Athletinnen aus dem Oetztal.: Rang 1 ging an Sarah Prantl (SC- Sölden), Rang 2 belegte Celina Herz (USVSC Oetz) und Rang 3 ging an Ann- Kathrin Neurauter (USV- SC Oetz).

Der Obmann des USV Skiclub Oetz Hubert Klotz fand am Ende des Rennens noch die passenden Worte: „Die zweite Auflage der Raiffeisen FIS- Serie Tirol in Hochoetz war in Summe wiederum eine sehr erfolgreiche Veranstaltung und weitere FIS- Rennen in Hochoetz sind auch in Zukunft in Planung. Bedanken möchte ich mich bei den Bergbahnen Oetz unter Betriebsleiter Ing. Mathias Speckle und Geschäftsführer Andreas Perberschlager für die tolle Unterstützung in der Vorbereitung der Rennen. Danke auch an alle Helfer/innen die den Skiclub vor, nach und auch am Renntag tatkräftig unterstützt haben. Ohne all diesen Herfer/innen wäre vieles nicht möglich gewesen. bako