Höchste Marathon der Alpen

Erstes Trailrunning Event Österreichs Pitztal. Dieses Mal war das Pitztal allen voraus! Nach unzähligen Corona-bedingten Absagen konnte der Tourismusverband Pitztal gemeinsam mit Salomon und der Laufwerkstatt den Pitz Alpine Gletscher Trail als erste große Trailrunning-Veranstaltung in Österreich durchführen. Ein großes Event mit vielen Auflagen, einem grandiosen Streckenrekord und vielen strahlenden Siegerlächeln. Nur 750 anstatt der geplanten 1000 TeilnehmerInnen konnten am 8. August an den Start gehen. Das traumhafte Wetter spielte den OrganisatorInnen, die ihr Sicherheitskonzept ohne Zwischenfälle umsetzen konnten, in die Karten und die Stimmung in den vier Startkanälen konnte nicht besser sein. Zu eben diesen Startschleusen hatten ausschließlich die LäuferInnen Zutritt, was die Sicherheit der SportlerInnen gewährleistete und zudem den VIP-Faktor des Events eindeutig erhöhte. Am Freitag, 7. August fiel um 23:00 Uhr der Startschuss für die LäuferInnen der 105, 90 und 60 Kilometer mit bis zu 6.100 Höhenmetern. Der Glacier Trail KM 45 startete um 2 Uhr in der Früh. Der Weg der LäuferInnen führte über versicherte Steige, Fels und Geröll und nicht zuletzt über den Gletscher. Die weiteren Distanzen, KM 30 und KM 15, folgten am Samstag zur Mittagszeit. Ein großer Aufwand, der sich mehr als ausgezahlt hat, ist sich Gerhard Gstettner, Geschäftsführer des Tourismusverbands Pitztal, sicher. „Es war heuer natürlich eine besondere Herausforderung für das ganze Team. Zwischen all den Auflagen und Verordnungen ist die Gesundheit jeder/s SportlerIn natürlich das wichtigste. Dass wir heuer die erste große Laufveranstaltung in Österreich so erfolgreich durchgeführt haben, freut uns besonders.“ Spitzensportler Hannes Namberger, derzeit einer der besten deutschen Trailrunner, stellte den Rekord des Salomon-Ultra-Trail über 105 Kilometer ein und lief schon fast entspannt und strahlendem Lächeln mit einer Zeit von 13:38.06 über die Ziellinie Der Pitz Alpine Gletscher Marathon zählt seit acht Jahren als der härteste und technisch schwierigste Trail-Run im Alpenraum. Die Königsdisziplin, der P45-Glacier Trail, ist der höchste Marathon der Alpen und führt 44 km durch die Pitztaler Gletscherwelt.