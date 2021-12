IMST, OBERHOF (pele). Schön langsam wird seine Siegesserie unheimlich! Fabio Zauser vom Rodelverein Imst legte im Junioren-Weltcup der Kunstbahnrodler bei den Bewerben in Oberhof in der Klasse Jugend A nach und sicherte sich mit zwei Siegen die Maximalpunktezahl von 200 Zählern. Damit führt er bei einem noch ausstehenden Bewerb mit 470 Punkten vor seinem ersten Verfolger, dem Italiener Lukas Peccei (371). Der hatte in La Plagne den ersten Weltcupbewerb gewonnen. Seither hieß der Sieger aber viermal in Serie Fabio Zauser.

Beim Doppelevent in Oberhof siegte er im ersten Bewerb mit einem Vorsprung von +0.197 Sekunden vor dem Russen Eduard Aleksandrov und Peccei (+0.218). Im zweite Rennen sollte es dann noch besser kommen, denn der junge Imster zerlegte die Konkurrenz regelrecht. Der Rückstand des zweitplatzierten Deutschen Carlos Stang betrug +0.570 Sekunden – im Kunstbahnrodeln regelrecht eine Welt!

„Es läuft derzeit wirklich optimal, und ich bin schon stolz, auf die beiden Siege in Oberhof”, sagt Zauser, der für den überragenden Erfolg zwei Faktoren als ausschlaggebend betrachtet: „Einerseits ist es derzeit die Kombination aus Wohlfühlen am Schlitten und der nötigen Lockerheit, der die Siege ermöglicht. Andererseits war Oberhof immer schon meine Lieblingsbahn. Ich liebe die hohen technischen Herausforderungen dort.”

Jetzt geht Zauser wettbewerbsmäßig in die Weihnachtspause. Das große Weltcupfinale findet dann am 15. und 16. Jänner auf der neuen Kunstbahn in Bludenz statt. „Ich kenne die Bahn dort bereits, was im Vergleich zu anderen Nationen natürlich ein gewisser Vorteil ist. Sie hat einen ganz eigenen Charakter. Eine Kurve ist dabei, die man so auf keiner anderen Bahn in Europa findet. Der Gesamtsieg im Weltcup ist jetzt natürlich mein großes Ziel”, macht Zauser deutlich.