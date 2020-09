MÖTZ (pele). Es war alles andere als ein leichtes Spiel, was auch Trainer Helmut Kraft bestätigte: „Zirl ist eine spielerisch starke und auch bissige Mannschaft. Da mussten wir uns schon gehörig strecken, um die Oberhand zu behalten.“

Die Führung für die Gladiatoren fiel im Oberländer Tiroler-Liga-Derby schnell. Nach Foul von Christian Schilling an Luka Dzidziguri trat Daniel Stoppacher den fälligen Freistoß, den wiederum Benjamin Kraft in der zehnten Spielminute per Kopf zum 1:0 verwertete. Der Tabellenletzte gab aber niemals auf und kam noch vor Seitenwechsel durch Lukas Marthe zum Ausgleich (42.).

„Für uns war es dann natürlich günstig, dass Ertugrul Yildirim unmittelbar nach Wiederanpfiff das 2:1 erzielte. Damit kam mehr Ruhe ins Spiel und wir konnten die Partie großteils kontrollieren“, sagte Kraft. Für den Endstand zum 3:1 sorgte in der Nachspielzeit dann wiederum Yildirim.

Er hält inzwischen schon bei sechs Saisontreffern. Kraft: „Er ist für uns nicht nur als Goalgetter wichtig. Er rackert auch unglaublich für die Mannschaft und kann den Ball behaupten wie kaum ein anderer.“

Am kommenden Sonntag ab 17 Uhr empfängt die SPG Silz/Mötz die Mannschaft aus Völs.