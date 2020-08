MÖTZ (pele). Neo-Trainer Helmut Kraft hatte es angekündigt! Und er sollte recht behalten. Gegen die SPG Silz/Mötz hängt sich jeder Gegner voll ins Zeug. Die junge Mannschaft des SV Innsbruck war am Samstag der beste Beweis dafür.

„Sie haben richtig körperbetont agiert, damit versucht, unseren Spielfluss zu stören. Jetzt wissen wir, was uns die restlichen 29. Runden erwarten wird“, sagte Kraft und fügte an: „Das Gute ist, dass wir uns wehren können. Das hat die erste Partie gezeigt. Und nebst dem spielerischen Element wird auch in Zukunft große Kampfbereitschaft gefragt sein.“

Bezeichnet ist, dass gegen die Innsbrucker einer der kampfstärksten Spieler der Gladiatoren mit spielentscheidend war. Mehmet Durmus erzielte in der 12. Spielminute mit einem satten Schuss ins rechte Kreuzeck die 1:0-Führung. Die Gäste kamen aber schnell zum Ausgleich. Einen Schuss von außerhalb des Strafraumes konnte Neo-Keeper Florian Kupsa noch abwehren. SVI-Stürmer Luca Peintner war gedankenschnell, setzte nach und traf zum 1:1.

Die Hausherren gingen aber noch vor Seitenwechsel durch ein wunderschönes Tor von Mittelfeldmotor Luka Dzidziguri neuerlich in Führung (32.). Bei großer Hitze stand die Partie nach Seitenwechsel lange auf des Messers Schneid. Beide Teams fanden gute Tormöglichkeiten vor. Es blieb dann neuerlich Durmus vorbehalten, mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand zu markieren (79.).

Am kommenden Freitag ab 18 Uhr gastiert Silz/Mötz beim vom Michael Streiter trainierten FC Volders.