IMST (ea). Auf dem Bezirksschießstand in Imst wurde kürzlich die Bezirksmeisterschaft im Bewerb sitzend-aufgelegt durchgeführt. In den Klassen Frauen, Männer und Senioren 3 wurde um die begehrten Medaillen gekämpft.

Dass der Schießsport für alle Altersklassen möglich ist, bewiesen die Teilnehmer der Klasse Senioren 3 – älter als 70 Jahre. Josef Fiegl aus Sölden gewann die Goldmedaille vor Anton Waibl (Tarrenz) und Franz Knabl aus Oetz. In der Frauenklasse war Eva Suitner aus Silz erfolgreich – sie gewann vor Barbara Melmer (Mieming) und Miachela Kaiser (Sölden). Gold in der Männerklasse holte sich Siggi Gstrein aus Sölden, sein Vereinskollege Arno Gstrein gewann Silber und Johannes Vergeiner aus Silz konnte sich über Bronze freuen.