DORNBIRN (pele). Am Freitag hatte sie sich in souveräner Manier vor Lisi Osl den Staatsmeistertitel in der Eliteklasse geholt. Am Sonntag war Laura Stigger dann auch bei der Schlammschlacht am Zanzenberg voll da. Im strömenden Regen entwickelte sich der UCI-Elite-Bewerb zu einem echten Ausscheidungsrennen. So kam etwa die Weltranglistenerste Jolanda Neff zweimal zu Sturz und sah ebenso nicht das Ziel wie die ukrainische Topfahrerin Yana Belomoina und Osl.

Stigger biss am Dornbirner Zanzenberg auf die Zähne und dokumentierte, dass sie auch unter schwierigsten Bedingungen in der Lage ist, ihre Leistung abzurufen. Am Ende musste sie sich als souveräne Siegerin der U23-Wertung in der Eliteklasse nur der Schweizerin Alessandra Keller geschlagen geben.

„Es ist gut gelaufen“, war der trockene Kommentar Stiggers nach dem Rennen. Höchst zufrieden zeigte sich auch Trainer Rupert Scheiber: „Das war heute richtig schwer. Und ganz gewiss kein Wetter für einen Bademeister, auch wenn’s verdammt nass war.“

Bärenstark präsentierte sich am Sonntag auch der neue Österreichische Meister Karl Markt aus Haiming. Im UCI-Herren-Rennen kämpfte er sich auf den fünften Platz, Gregor Raggl aus Roppen landte auf Rang 16.

UCI-Rennen C1, Zanzenberg, Dornbirn: Elite Damen: 1. Alessandra Keller (Sz) 1:29.53,24, 2. Laura Stigger (Ö) 1:32.08,28, 3. Annie Last (GBR) 1:32.22,55, 4. Nadine Rieder (D) 1:33.24,30, 5. Nicole Koller (Sz) 1:33.48,32. Elite Herren: 1. Victor Koretzky (Fra) 1:34.10,01, 2. Filippo Colombo (Sz) 1:35.29,00, 3. Gerhard Kerschbaumer (Ita) 1:35.48,80, 4. Sebastian Fini (Den) 1:36.35,68, 5. Karl Markt (Ö) 1.37.27,00, … 16. Gregor Raggl (Ö) 1:43.14,94.

Österreichische Meisterschaft, Elite Damen: 1. Laura Stigger 1:27.42,19, 2. Lisi Osl 1:29.46,32, 3. Corina Druml 1:31.40,93. Elite Herren: 1. Karl Markt 1:20.54,05, 2. Max Foidl 1:21.25,69, 3. Gregor Raggl 1:21.50,81. U23 männlich: 1. Mario Bair 1:26.53,07, 2. Emanuel Zangerle 1:29.43,45, 3. Julian Pöchacker 1:31.53,76. Junioren weiblich: 1. Mona Mitterwallner 1:02.21,45, 2. Katherina Sadnik 1:09.21,89, 3. Cornelia Holland 1:11.47,31. Masters: 1. Marcell Grüner 1:10.30,74, 2. Peter Deppner 1:16.08,95, 3. Leopold Heigl, eine Runde Rückstand. Sportklasse männlich: 1. Daniel Köll 1:04.44,55, 2. Gerhard Krenn 1:05.24,19, 3. Christian Moosbrugger 1:06.01,19.