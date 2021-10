HAIMING. Acht Tage, 655 Kilometer, 15.500 Höhenmeter – es liest sich aberwitzig, doch sie stehen für das Cape Epic 2021, dem größten und wichtigsten Mountainbike-Etappenrennen der Welt, das im Rahmen der Epic-Series der UCI ausgetragen wird. Und am Start steht auch Heeressportlerin Laura Stigger, die vom Team Specialized für das außergewöhnliche sportliche Abenteuer nominiert wurde. Im Zweier-Team mit Sina Frei aus der Schweiz wird sie die Herausforderung angehen, nachdem sich die beim Weltcup in Snowshoe zugezogene Handverletzung als nicht so schlimm wie ursprünglich angenommen herausgestellt hatte.

„Auf das Fahren von Trails hab’ ich zuletzt verzichtet. Das Handgelenk hat Erholung gebraucht. Ich bin an sich aber wieder beschwerdefrei, habe mich mit Sina im Vorfeld des Cape Epic gut in Südafrika vorbereitet, wohin wir schon am 4. Oktober aufgebrochen sind. Ich freue mich jetzt ungemein auf die neue Herausforderung, die uns sicher alles abverlangen wird. Aber wir sind ja nicht als Tourstinnen hier”, lacht Stigger, die sich nach der ersten Trainingswoche in Südafrika gut in Schuss fühlt.

Die Challenge hat es in sich

Das Cape Epic 2021 startet am 17. Oktober mit dem Prolog in Kapstadt, ehe es am Folgetag schon über 98 Kilometer und 1800 Höhenmeter geht. Am knackigsten geht’s dann wohl auf der fünften Etappe zur Sache, wenn gleich 2900 Höhenmeter zu bewältigen sind.

Die Siegerlisten aus der Vergangenheit listen die Creme de la Creme des Radsports auf. Beim bisher letzten Cape Epic im Jahr 2019 siegte der neunfache Mountainbike-Weltmeister Nino Schurter in der Herrenklasse geminsam mit seinem Schweizer Landsmann Lars Forster. Bei den Damen triumphierte die Dänin Annika Langvad gemeinsam mit Anna van der Breggen aus den Niederlanden. Und auch Olympiasiegerin Jenny Rissveds aus Schweden trug sich schon in die Siegerliste ein – 2017 im Mixed-Bewerb mit dem Schweizer Thomas Frischknecht. Damals in der Masters-Klasse siegreich: Cadel Evens (Australien) und George Hincapie (USA).