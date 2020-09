IMST, TELFS (pele). Es war mit großer Vorfreude erwartet worden und während der Woche schien die Atmosphäre auch entspannt. Doch das Regionalliga-Derby zwischen Telfs und Imst am Sonntag geriet dann nicht wegen dem 2:1-Sieg der Gurgltaler (Torschützen: René Prantl aus einem Elfmeter und Stefan Lorenz bzw. Tobias Kranebitter für Telfs) in die Schlagzeilen. Vielmehr flogen nach dem Spiel nicht nur verbale Giftpfeile.

Über die Vorfälle gehen die Darstellungen auseinander. Auslöser des Ganzen Wirbels scheint allerdings eine deftige Provokation von Imst-Stürmer René Prantl gegenüber Telfer Fans gewesen zu sein. Dies wurde jedenfalls von mehreren Augen- und Ohrenzeugen bestätigt.

Imst-Trainer Herbert Ramsbacher dazu: „Die Wortwahl war sicher nicht in Ordnung. Aber es geht auch nicht, das Spieler von uns am Weg in die Kabine körperlich attackiert werden. Da hat der Ordnerdienst versagt. Es war ein heißes Derby. Und da sollte man jetzt nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen. Alle tun gut daran, sich wieder zu beruhigen.“

Ansonsten sprach Ramsi von einem verdienten Sieg: „Und nach so langer Zeit mal wieder die Festung Emat zu stürmen, ist schon besonders.“