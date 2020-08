MÖTZ (pele). Unterschiedliche Gemütslagen bei den Trainern nach dem Oberland-Derby in der Tiroler Liga zwischen dem SV Zams und der SPG Silz/Mötz. Auf Seiten der Heimischen haderte Josef Haslwanter mit der Chancenverwertung und Leichtsinnigkeit seiner Truppe. Bei den Gladiatoren vermerkte Helmut Kraft, dass die Spieler endlich auch Kampfkraft gezeigt hatten.

Haslwanter konnte es nicht fassen: „Bis zur 60. Minute war das Spiel komplett offen. Aber wir haben dann brutal Lehrgeld bezahlt. Wenn man solche leichtsinnigen Fehler macht und selbst die besten Möglichkeiten liegen lässt, dann ist das auch nicht mehr unglücklich.“

Für Kraft war indes klar, dass nicht alles Gold war, was nach dem Sieg glänzte: „Nach unserer 1:0-Führung haben wir zwei riesige Chancen für Zams zugelassen. Ich weiß nicht, wie sich die Partie entwickelt, wenn sie da treffen. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir dann aber gut gespielt. Da hat auch jeder unserer Spieler die Zweikämpfe angenommen. Und genau das wird auch in den nächsten Wochen der Schlüssel zum Erfolg sein. Wenn wir uns nur aufs Spielen verlegen, reicht das in der Liga nicht aus.“

Die Tore im Derby schossen auf Seiten der Zammer Philipp Santeler (69.), für die erfolgreiche SPG scorten Tim Duinkerk (19.), Clemens Walch (31.), David Stoppacher (53.), Ertugrul Yildirim (69., 85./Elfmeter) und Noah Wille (88.).

Imst fiebert Schlager entgegen

Die am Wochenende in der Regionalliga Tirol spielfreien Imster fiebern dem 8. September entgegen. Da kommst es für Trainer Herbert Ramsbacher und seinem Team zum großen Oberland-Kracher beim SV Telfs. Die Devise für Ramsi ist dabei klar: „Egal wie der Gegner heißt. Wir fahren überall hin, um zu gewinnen.“

Dabei will er sich auch vom Hexenkessel Telfer Emat, der Spielstätte der Säbelzahntiger, nicht einschüchtern lassen. Wenn er auch weiß: „Die Offensive der Telfer hat mit Julius Perstaller und Michael Augustin sehr viel Qualität. Und gegen uns wird wohl auch Marcel Schreter einlaufen. So ein Trio ist dann schon ein Leckerbissen in der Liga.“

Und der Imst-Coach schiebt auch noch einen Scherz hinterher. „Ich habe gehört, dass auch Daniel Osl zum Abschied als Spieler nochmals einläuft. Somit sind sie dann auch in der Defensive gut”, lacht Ramsbacher, um gleich zu relativieren: „In der Abwehr von Telfs laufen ganz schöne Bröckerln rum.“

Beobachtet hat er die Telfer zuletzt bei deren Heimspiel gegen Schwaz, das 2:3 verloren ging: „Die Partie hätten sie auf alle Fälle gewinnen müssen. Schon nach 15 Minuten kann es gut und gerne 2:0 für Telfs stehen.“