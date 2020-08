INNSBRUCK (ea). Nachdem heuer alle österreichischen Meisterschaften Corona bedingt abgesagt werden mussten, war für die meisten JungschützInnen und JuniorInnen das RWS – Kleinkaliberfinale in Innsbruck der Saisonhöhepunkt. Der Tiroler Landesschützenbund konnte 13 junge AthletInnen für dieses Finale stellen, von denen zwei Schützinnen aus dem Bezirk Imst stammten. Pia Harrasser aus Haiming startete in der Jungschützinnenklasse und Lisa Hafner aus Umhauen in der Juniorinnenklasse.

Pia Harrasser erwischte ein „Traumwochenende“ – im Liegendwettkampf und im Dreistellungswettkampf ließ sie die gesamte österreichische Jungschützenelite hinter sich und holte zweimal Einzelgold. Zwei weitere Goldmedaillen erhielt sie in der Mannschaftswertung mit ihren Tiroler Schützenkolleginnen.

Lisa Hafner, die in der Juniorinnenklasse antrat, holte aus diesen Wettkämpfen ebenfalls das Maximum an Medaillen heraus – sie gewann Silber im Dreistellungswettkampf, Bronze im Liegendwettkampf und zweimal Gold in der Mannschaftswertung.

Somit avancierten die zwei Schützinnen des Bezirkes Imst zu den großen Gewinnerinnen für das Bundesland Tirol.