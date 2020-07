Sportschützin Pia Harrasser international im Einsatz

HAIMING (ea). Pia Harrasser kämpft gemeinsam mit den Österreichischen Topschützen Bernhard Pickl unf Georg Zott in der „International Schooting League“ - ein internationaler Fernwettkampf, aufgrund von Corona ins Leben gerufen - um den Finaleinzug. Mussten sich die „Austrian Rocks“ – so nennt sich die Österreichische Mannschaft – in der ersten Runde gegen die Italienische Mannschaft noch geschlagen geben, so wurde der zweite Wettkampf gegen Indien klar mit 10 : 4 Punkten gewonnen, was den Einzug in das Halbfinale bedeutete. Im Halbfinale besiegten die „Austrian Rocks“ – Martin Strempfl schoss an Stelle von Pia Harrasser – die Franzosen mit 10:6 Punkten und stehen nunmehr im Finale. Finalgegner ist, wie in der ersten Runde, die italienische Mannschaft.