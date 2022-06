UMHAUSEN (pele). Der genaue Termin steht noch nicht fest. Beim unlängst in Hall stattgefundenen 70. Kongress des Internationalen Rodelverbandes (FIL) wurde aber beschlossen, dass die Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft im kommenden Winter in Vatra Dornei stattfinden wird. Titelverteidiger Thomas Kammerlander wird also in Rumänien in seiner letzten Saison als aktiver Sportler auf die neuerliche Jagd nach Edelmetall gehen.

Er meinte in einem ersten Statement: „Dass die Wahl auf Vatra Dornei gefallen ist, kommt nicht überraschend. Das hat sich zum Ende der vergangenen Saison schon angekündigt. Erlebt haben wir dort schon so einiges.”

Unter anderem fand schon 2017 in Rumänien eine WM statt, die aufgrund widriger Wetterbedingungen damals zu einem Fiasko wurde. „Kammi” holte sich in dem in nur einem Lauf ausgetragenen Bewerb Bronze hinter Alex Gruber aus Italien und Juri Talikh aus Russland. Im Team hatte er gemeinsam mit Tina Unterberger und dem inzwischen zurückgetretenen Doppel Rupert Brüggler/Tobias Angerer Gold geholt.

„In Vatra Dornei ist alles möglich. Von hohen Temperaturen, welche das Eis regelrecht davon schwimmen lassen, bis hin zu extremer Kälte wie im Vorjahr”, sagt Kammerlander, der dort im vergangenen Winter gewonnen hat.

Was den Weltcup angeht, gibt es zwar einen Rennkalender. Dieser wurde von der FIL bis dato allerdings nicht bestätigt. Laut bestehenden Planungen würde das Weltcupfinale 2023 in Umhausen stattfinden. „Das wäre für mein dann letztes Rennen eine runde Sache”, grinst „Kammi”.

Die Junioren fahren im kommenden Winter um EM-Medaillen. Vergeben wurde der Event an Mariazell in der Steiermark.