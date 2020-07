LEUKERBAD (pele). Nach monatelanger Rennpause bestritt Laura Stigger am Sonntag im Rahmen des Swiss Bike Cups in Leukerbad ihr nächstes XCO-Rennen in der Eliteklasse. Und dabei wusste die Haimingerin gleich wieder zu überzeugen. Nach 14 Tagen intensivem Training im Ötztal fuhr die Mountainbikerin mitten in die Weltelite und belegte in einem äußerst stark besetzten Feld den ausgezeichneten zehnten Rang.

„Es war einfach herrlich, nach so langer Zeit wieder ein Rennen zu fahren. Das hat mir in den vergangenen Monaten schon sehr gefehlt. Mit dem Ergebnis bin ich richtig happy“, sagte Stigger. Und auch Trainer Rupert Scheiber strahlte: „Laura war das ganze Rennen über sehr konstant. Der Platz unter den Top-Ten zeigt, dass wir voll bei der Musik sind.“

Bei den Herren zeigte Karl Markt aus Haiming eine ganz starke Leistung und klassierte sich am Ende auf Rang 15. Der Sieg ging an Mehrfachweltmeister Nino Schurter aus der Schweiz.

Ergebnis Swiss Bike Cup Leukerbad, Damen: 1. Sina Frei (Sz) 1:39.28,82, Jolanda Neff (Sz) +0.33,3, 3. Loana Lecomte (Fra) +1:07,1, 4. Alessandra Keller (Sz) +1:56,4, 5. Pauline Ferrand Prevot (Fra) +2.08,7, … 10. Laura Stigger (Ö) +4.00,0, …19. Elisabeth Osl (Ö) +9:01,2, … 43. Tamara Wiedmann (Ö).

Herren: 1. Nino Schurter (Sz) 1:17,8, 2. Mathias Flückiger (Sz) +0.17,8, 3. Jorda Sarrou (Fra) +1.10,2, 4. Martins Blums (Let) +1.15,3, 5. Lars Forster (Sz) +2.00,1, … 15. Karl Markt (Ö) +4.34,4, … 36. Max Foidl (Ö), … 51. Gregor Raggl (Ö).