IMST (pele). Er hat eben seine eigenen Gesetze so ein Cup-Bewerb! Und so gab’s auch in der Vorrunde des Kerschdorfer Tirol-Cups einige Überraschungen. Leidtragende waren auch mehrere Teams aus dem Bezirk Imst.

Mieming – Roppen/Karres 2:1 (2:1). Beim Gipfeltreffen der beiden Spielgemeinschaft in Obsteig war eigentlich jene aus der Bezirksliga favorisiert. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Trainersohn Silvano Soraperra sorgte für die früher Führung das Team aus der 1. Klasse West (12.), Benjamin Rappold legte zehn Minuten später nach. Für die Gäste war dann nicht mehr drinnen als der Anschlusstreffer durch Christof Huter (37.).

Paznaun – Pitztal 3:2 (1:2). Im Paznauntal erwischte es Gebietsligist Pitztal. Die Mannschaft von Florian Schlatter geriet gegen das Bezirksliga-Team in der 18. Minute ins Hintertreffen. Markus Scholz gelang in der 32. Minute der Ausgleich. Mit dem 2:1 durch Mathias Walch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schien der Favorit die Weichen auf Sieg zu stellen. Die Gastgeber kamen in der 57. Minute aber neuerlich zum Ausgleich. Und nachdem sich die Pitztaler mit einer gelb-roten Karte für Jeremias Haueis selbst geschwächt hatten, legten die Paznauner vier Minute vor Schluss noch den Siegtreffer nach.

SPG Oetz/Sautens – FC Stubai 19 5:3 n.E. (3:3, 1:0). Für eine positive Überraschung sorgte die neue SPG Oetz/Sautens. Die Truppe aus der 1. Klasse West setzte sich gegen Gebietsligist Stubai durch. Daniel Leiter (30.), Noel Melmer (46.) und Steve Haferkorn (50.) schossen eine 3:0-Führung heraus. Doch dann hieß es nochmals zittern, schafften die Gäste doch ab Minute 73 innerhalb von sechs Minuten den Ausgleich. Schließlich behielten die Ötztaler im Elfmeterschießen die Oberhand.

Lechaschau – Tarrenz 2:1 (1:1). Eine Cup-Watsch’n fing sich Gebietsligist Tarrenz im Außerfern. Jeremias Hammerle brachte die Gurgltaler zwar schon in der dritten Spielminute in Führung, praktisch im Gegenzug fiel aber der Ausgleich. Schließlich gelang der Mannschaft aus der 2. Klasse West in der 68. Minute der Siegtreffer.

Oberes Gericht – Haiming 0:4 (0:2). Keine Blöße gab sich der Top-Favorit auf den Meistertitel in der Gebietsliga West, Haiming, auswärts in Nauders. Der klare 4:0-Sieg waren wieder einmal Festspiele von Offensiv-Ass Valerio Espa, der dreimal traf (13., 37., 70.). Den vierten Treffer steuerte Manuel Floriani bei (62.).

St. Leonhard – Rietz 3:1 (1:0). Bei der 1. Klasse-West-Mannschaft in St. Leonhard musste mit Rietz ein weiterer Gebietsligist die Segel streichen. Sandro Neurauter (22.) und Maximilian Dobler (72.) brachten die Pitztaler 2:0 in Front, ehe Christoph Mössmer fünf Minuten vor Schluss der Anschlusstreffer gelang. Drei Minuten später sorgte Philipp Witsch aber für klare Verhältnisse.

Nassereith – Sölden 1:2 (0:1). Beim Duell 1. Klasse West gegen Bezirksliga setzte sich Sölden letztlich knapp durch. Marcel Maier hatte die Ötztaler in Führung geschossen (16.), Stefan Ögg war der Ausgleich gelungen (55.). Der Siegtreffer blieb Meinhard Riml vorbehalten (75.).

Pians/Strengen – Umhausen 0:3 (0:2). Gebietsligist Umhausen sorgte beim Team aus der 2. Klasse West schnell für klare Verhältnisse. Andreas Spillmann (8.) und Rafael Leiter (17.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Den dann Simon Scheiber (63.) endgültig eintütete.

Inzing – Längenfeld 2:4 n.E. (1:1, 0:1). Gebietsligist Längenfeld quälte sich bei der Bezirksliga-Truppe aus Inzing in die nächste Runde. Alois Rosenfeld traf für die Ötztaler zum 1:0 (18.), doch die Gastgeber kam durch Fabian Pöham zurück in die Partie (59.). Schließlich hatte Längenfeld im Elfmeterschießen das glücklichere Ende für sich.

Ried – Stams 0:11 (0:6). Ein regelrechtes Scheibenschießen der Inntaler Gebietsliga-Mannschaft beim Team aus der 1. Klasse West! Alleine Patrick Falkner (2., 23., 29., 55., 58., 83.) traf sechsmal, die weitern Tore erzielten Christian Bucher (17., 36.. 73.), Selim Yilmaz (35.) und Christian Pöham (84.).