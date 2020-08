SÖLDEN. Die neue Skiweltcup-Saison beginnt früher als geplant! Mit der Zielsetzung bestmögliche Sicherheitsvorkehrungen beim Weltcup-Opening in Sölden zu schaffen, haben der Österreichische Skiverband und das OK Sölden eine Vorverlegung des Weltcup-Openings vorgeschlagen. Nach erfolgreichen Gesprächen mit Host Broadcaster ORF und allen Medienrechte-Inhabern sowie der aktiven Unterstützung der Bergbahnen und des Skiclubs Sölden sowie Ötztal Tourismus gab es auch die Zustimmung seitens des Internationalen Skiverbandes für eine Vorverlegung. Die Bewerbe im Rahmen des AUDI FIS Ski Weltcups Sölden werden damit eine Woche früher als ursprünglich vorgesehen am 17. und 18. Oktober ausgetragen.

Besondere Maßnahmen

Durch die Vorverlegung wird es möglich sein den Rettenbachferner-Gletscherbereich weitestgehend exklusiv für die Weltcup-Bewerbe zu nützen, die Teilnehmer, Offiziellen und Mitarbeiter von Touristen zu trennen und die Unterbringung für die Mannschaften den Bedürfnissen und Vorschriften entsprechend zu arrangieren. Oberstes Ziel für den Veranstalter und seine Partner in Sölden ist es, allen am Skiweltcup beteiligten Personen bestmögliche und sicherste Bedingungen beim Auftakt zu gewährleisten. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Rennen im Hinblick auf eine optimale COVID-19 Prävention vorsorglich ohne große Zuschauerzahl durchgeführt werden. Weitere Details zum FIS Skiweltcup Opening in Sölden und entsprechenden Veranstaltungs-Richtlinien zur Verhinderung einer Ausbreitung der COVID-19-Pandemie folgen in den kommenden Wochen.

PROGRAMM AUDI FIS Skiweltcup Sölden 2020:

Samstag, 17.10.2020: Riesentorlauf Damen (10.00 bzw. 13.00 Uhr)

Sonntag, 18.10.2020: Riesentorlauf Herren (10.00 bzw. 13.15 Uhr)

Jakob Falkner, Geschäftsführer Bergbahnen Sölden

"Wir werden alles daran setzen den Skiweltcup 2020 für die Athleten und das gesamte Betreuerteam, so sicher wie möglich zu gestalten, damit sie ihrer Leidenschaft, dem Skifahren nachgehen können.

Den internationalen TV-Stationen und Medienvertretern werden wir in gewohnter Manier zur Seite stehen, um schöne, emotionale Winterbilder in die Wohnzimmer unserer Gäste zu senden.

Den Wintersportfans auf der ganzen Welt möchten wir zeigen, dass der Winter wieder da ist und das Skifahren in den Alpen trotz Corona Pandemie auch im kommenden Winter wieder möglich sein wird. Dafür setzen wir uns jetzt und auch in den kommenden Monaten ein."