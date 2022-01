UMHAUSEN, ST. MORITZ (pele). Mit dem Bewerb in St. Moritz, bei dem gleichzeitig auch die Europameisterschaft ausgetragen wurde, endete für das Umhauser Rodel-Ass Riccardo Schöpf und seinem Partner Juri Gatt die Weltcupsaison 2021/2022. Dabei durften sich die beiden aufstrebenden Talente über ein weiteres Highlight freuen, holten in der U23-EM-Wertung hinter den Letten Martin Bots und Roberts Blume die Silbermedaille. In der Weltcupwertung klassierten sie sich in der Schweiz auf Rang 13.

Ganz zufrieden war Schöpf, der für den Rodelverein Imst startet, mit dem Ergebnis nicht: „Silber in der U23-EM ist erfreulich, die Zeiten haben aber nicht ganz gepasst. Für die Läufe, die wir gezeigt haben, und auch die Startzeiten war der Rückstand auf die Spitze eindeutig zu groß.”

Die Saisonbilanz fällt dennoch positiv aus: „In China und Russland haben wir schlecht angefangen, konnten danach aber gute Ergebnisse abliefern. Zuletzt ist es wieder etwas nach unten gegangen. Wobei sowohl in Sigulda als auch in Oberhof einiges drinnen gewesen wäre, wenn wir unsere Stürze vermieden hätten. Beides sind anspruchsvolle Bahnen. Da sind wir noch etwas zu lasch und passiv. Wir wissen aber, was wir zu tun haben, um im kommenden Winter mehr Konstanz in unsere Leistungen zu bringen.”

Die verpasste Qualifikation für die Olympischen Spiele in Peking nimmt der Ötztaler gelassen: „Wir haben ein starkes Team, nur zwei Doppelpaarungen können hinfahren. Wir sind noch jung, können in den nächsten Jahren Erfahrungen sammeln. Dann kommt unsere Chance auf Olympia schon noch.”