UMHAUSEN. Eigentlich donnert er mit gehörigem Speed auf der legendären Grantaubahn mit seinem winterlichen Renngerät bergab. Zum offiziellen Startschuss für den Countdown zu der im Februar 2021 in Umhausen stattfindenden Weltmeisterschaft im Rennrodeln auf Naturbahn tauschte Thomas Kammerlander aber seinen Schlitten gegen ein Mountainbike. Und nahm die Strecke von unten nach oben in Angriff – und das noch dazu gegen eine Gegnerin, die ihrerseits am Bike keine Gefangenen macht.

Das zeigte Weltmeisterin Laura Stigger dann auch gleich, als sie eine Zeit von 5:05.73 vorlegte. Da wollte Rodel-Champ Kammi dagegen halten, legte gleich vom Start weg ein Höllentempo vor. Und in der Tat war der Ötztaler bei der Zwischenzeit noch etwas mehr als vier Sekunden schneller. Doch dann kam der Hammer von oben. Kammi büßte Sekunde um Sekunde ein und kam nach 5:52.60 entsprechend geschlaucht ins Ziel.

„Laura hatte eindeutig die bessere Taktik. Ich bin das alles viel zu schnell angegangen“, konnte er dann bei der Rennbilanz aber schon wieder lachen. Denn eines ist klar: Für Kammerlander zählt’s im Februar. Dann will er auf seiner Heimbahn zum Weltmeistertitel rasen…