19. Mai: Konzert im Imster Jugendzentrum JAYZEE

AT

, Johannesplatz , 6460 Imst AT

Jugendzentrum , Johannesplatz , 6460 Imst AT

Imst : Jugendzentrum |

"España Circo Este" und "Boarding Line" geben am 19. Mai, im Jugendzentrum JAYZEE in Imst ein Konzert. Beginn: 20 Uhr. Eintritt: 5 Euro.

Die italienischen Tango-Punker España Circo Este rockten bereits gemeinsam mit Manu Chao die großen Bühnen Europas und können auf eine Vielzahl an internationalen Gigs aufweisen.

Mit im Gepäck ihr brandneues Album "Scienze Della Maleducazione" (Die Wissenschaft von der Ungezogenheit).

Unterstützung bekommen sie von den heimischen Punk-Rockern "Boarding Line" aus dem Tiroler Oberland. Auch sie werden uns ihre Künste zum Besten geben und ihr neues Album „Entropy“ präsentieren.