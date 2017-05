Am 19., und 20. Mai, lädt der Grillsportverein Tirol zur 2. Tiroler Grill- und Barbecue-Meisterschaft im Veranstaltungszentrum Kalkofen in Sautens ein.Beginn ist am 19. Mai, um 14 Uhr, am 20. Mai geht’s bereits um 9 Uhr los.Es besteht die Möglichkeit kulinarische Schmankerln zu verkosten. Der Eintritt ist frei.Kinder schminken, Hüpfburg, Brot backen, Kaffeeverkostung, Workshop Line Dance und bäuerliche Produkte.Alle Informationen: www.grillexperts.com