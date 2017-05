30 Jahre „Tanzen ab der Lebensmitte“ – diese etwas andere Art zu tanzen ist mehr als tanzen!

Mit der ersten Tanzstunde am 18. Mai 1987 ist das Interesse am Angebot "Tanzen ab der Lebensmitte" – früher "Seniorentanz" – ständig gestiegen. Von Mitte September bis Ende Mai wird wöchentlich im Imster Pfarrsaal getanzt und mit den Tänzen aus aller Welt wird – so ganz nebenbei – auch das Gedächtnis trainiert. 30 Jahre, das sind 947 Tanznachmittage und mit allen Festen ca. 1500 beschwingte Stunden in netter Gemeinschaft.Am Samstag, dem 20. Mai, von 14 bis 18 Uhr sind alle eingeladen dieses Jubiläum im Stadtsaal Imst zu feiern. Eintritt: freiwillige Spenden.

Verbringen Sie mit uns einen beschwingten Nachmittag mit geselligen Tänzen aus aller Welt, die nach Ansage auch von Ungeübten gleich mitgetanzt werden können. In der Pause haben wir auch für das leibliche Wohl gesorgt, denn „Essen und Tanzen“ hält Leib und Seele zusammen.Auf Ihr Kommen freuen sich die TänzerInnen vom „treffpunkt: TANZ“ Imst und Tanzleiterin Annette Schlatter.