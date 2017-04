Imst : Stadtsaal |

Der Verein Lebenshilfe in der Region Imst lädt am Freitag, dem 5. Mai, herzlich zum Frühlingsball in den Stadtsaal Imst ein.

Für Stimmung und Unterhaltung sorgt das musical PARTY SERVICE HOT! rund um Christoph Heiß sowie ein buntes Rahmenprogramm.

Eintritt: 5 Euro. Vorverkauf und Tischreservierung unter Tel. 0676-88509142. Saaleinlass ab 18.30 Uhr. Das Team des Vereins Lebenshilfe im Bezirk Imst freuen sich auf zahlreiche Besucher am Frühlingsball.