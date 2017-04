App-Tipp: Bildbearbeitung

28.04.2017, 00:00 Uhr

Apps für die professionelle Bildbearbeitung am Smartphone

Pomelo

Pudding Camera



Color Accent Lab

Um durchschnittlichen Fotografien den letzten Schliff zu verleihen, bringt Pomelo 60 Filter und die wichtigsten Werkzeuge zur Bildbearbeitung mit. Die Filter sind in fünf Kategorien eingeteilt: Lomo, Pola, Film, Schwarz & Weiß, Vintage. Weitere kostenlose Filterpakete stehen als Download zur Verfügung. Die Foto-App funktioniert auf Android-Geräten sowie auf iPhone und iPad.Die Gratis-App für Android hilft Ihnen, kunstvolle Fotos zu knipsen. Diverse Filter und Effekte lassen Raum für kreatives Fotografieren und experimentelle Bildbearbeitung. Gelungene Schnappschüsse teilen Sie mit Freunden via Facebook, Twitter, Tumblr und per E-Mail.Pudding Camera für Android„Color Accent Lab“ zaubert automatisch ein wohlig warmes Farbenspiel auf Ihre Fotos. Sie wählen zuerst ein Bild aus Ihrer Bibliothek. Im nächsten Schritt verfeinern Sie Ihre Schnappschüsse mit zahlreichen Filtern, Effekten, Werkzeugen. So ändern Sie im Handumdrehen Farbtöne, legen Sticker drauf, bauen Rahmen und legen Text darunter. Es gibt Emoticons, Masken und andere Vorlagen. Zuletzt kippen Sie die Bilder, beschneiden sie, regeln Helligkeit und Kontrast. Cool: „Color Accent Lab“ nutzen Sie auch auf der Apple Watch.Download: Color Accent Lab für iOS