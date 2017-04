App-Tipp: "Scanner für mich"

21.04.2017, 00:00 Uhr

Scannen, drucken und verwalten Sie Dokumente mit Ihrem iOS-Gerät!

Die App "Scanner für mich" ist ein kostenloser PDF-Scanner & Drucker.Sie können sofort jedes geschriebene, gedruckte oder grafische Material mit Hilfe Ihres iPhone oder iPad scannen und drucken, darunter:- Verträge für Ihre Partner oder Kunden;- Visitenkarten;- Quittungen, um Ihren Kosten nachzugehen;- Papiernotizen und Mindmaps zum Speichern der besten Ideen für eine spätere Verwendung;- Buchseiten und Artikel zum weiteren Lesen bzw. Analyse;- Texte, die keine digitale Version haben;- Oder sonstige mehrseitige Dokumente für andere Zwecke.

Verwalten Sie Ihre Dokumente mühelos:• Scannen Sie mit der Kamera oder wählen Sie Fotos aus den Aufnahmen. Sie dürfen so viele Seiten einscannen, wie Sie möchten!• Drucken Sie gescannte Dokumente sowie den Text aus der Zwischenablage, Dokumente im Anhang von E-Mails und Webseiten.• Bearbeiten Sie Perspektive und Ränder von Scans, wenden Sie Filter an, stellen Sie den Kontrast ein, korrigieren oder ändern Sie die Ausrichtung.• Speichern Sie all Ihre Scans in iCloud und synchronisieren Sie sie zwischen all Ihren iOS-Geräten.• Schützen Sie Ihre Dateien mit Touch ID oder Code.• Teilen Sie Scans einzeln oder schicken Sie mehrere Scans in einer PDF-Datei via Mail, iMessage oder speichern Sie sie einfach unter Fotos.Exakte Scans, einfaches Bearbeiten und Teilen: Scanner für mich ist Ihr unentbehrlicher Begleiter zum Studieren, für persönliche Finanzen und im geschäftlichen Einsatz!