Die Nacht der Fledermäuse am Piburger See

Piburger See , Piburg , 6433 Oetz AT

Wer kennt sie nicht die Schauermärchen aus der Kindheit über Fledermäuse, die sich in Haaren verfangen, über Vampire und Blutsauger. Mittlerweile hat sich das Image der nächtlichen Jäger deutlich gebessert. Heute denkt man bei Fledermäusen eher an einen lauen Sommerabend im Freien. Auf jeden Fall lohnt es sich mehr über ihre Lebensweise zu erfahren.

Mit etwas Glück können am Freitag, dem 28. Juli, bei der Nacht der Fledermäuse am Piburger See, einige Exemplare sogar aus der Nähe beobachtet werden. Treffpunkt ist um 20 Uhr beim Hotel Seerose in Piburg.

Kosten: € 7,- Erwachsene, € 5,- Kinder. Referent: Mag. Anton Vorauer.

Veranstalter: Naturpark Ötztal. Anmeldung: Ötztal Tourismus Information Oetz, Tel. 057200-500.