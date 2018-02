Am Sonntag den 18.Februar 2018 um 11:00 UHR am Sportplatz in Karres.



Nennungen an: Martin PRAXMARER Tel. 0676-84008422

Mail: martinprax@gmx.at



Nenngeld: Kinder u. Schüler: € 3.-

Jugendliche u. Erwachsene: € 5.-

Doppelsitzer: € 5.-

Nichtmitglieder und Nachnennungen: € 1.- Aufschlag!



Nennungsschluss: Samstag, 17.02.2018, 18:00 Uhr



ACHTUNG: Aufgrund der Wetterverhältnisse nur eingeschränkte Trainingsmöglichkeit am Samstag!!!