Trommeln – Tanzen – Singen – Ritual

Am 21. / 22. Dezember ist die längste Nacht und der kürzeste Tag des Jahres – Zeit für die Feier zur Wintersonnenwende. In der Tiefe dieser Nacht wird das Licht geboren. Zeit für EINKEHR, STILLE, WEIHUNGEN und SEGNUNGEN für das, was sich im neuen Jahreszyklus offenbaren wird. Zeit der Reinigung und Vorbereitung, der Vorschau auf das Kommende. Zeit um eigenen, überflüssigen Ballast loszulassen.

Zur Feier zur Wintersonnenwende finden wir uns an einem kraftvollen Platz am Fernpass in Tirol ein. Gemeinsam bereiten wir am Nachmittag das Fest für den Abend vor, das sowohl im Freien, in absoluter Naturidylle bei Feuerschein als auch in dem stimmungsvollen, wohlig warm beheizten Seminarraum in den 500 Jahre alten Gemäuern des Yogazentrums AlpenRetreat stattfinden wird.Wir begegnen uns in Achtsamkeit und stimmen uns mit Ritualen, Liedern, Tänzen, Schamanentrommeln und einer persönlichen Rückschau auf das vergangene Jahr ein, ehe wir bei der großen Feuerzeremonie die Gelegenheit bekommen, Vergangenes zu verabschieden und Neues zu begrüßen.Einen Teil der Rituael schließt das gemeinsame Festessen ein, das wir in einem vielfältig bestückten Buffet aus selbst mitgebrachten Leckereien bestücken, ehe wir uns zu einer weiteren Innenschau bei meditativen Trommeln und Tanzen begeben. Zur Abendruhe begleitet uns ein meditatives Klangbad mit Klangschalen Gongs, Monochord, Koshi, WhaWha-Pipes, Zimbeln, Oceandrum, Springdrum, Schamanentrommel und Rainmaker.Nach dem gemeinsamen Frühstück, das vom gastfreundlichen Team des AlpenRetreats vorbereitet wird, endet die Feier zur Wintersonnenwende mit Ritualen, Liedern und Tänzen gegen 10:30. mehr.... Datum / von - bis:Sa 16.12.17 - So 17.12.17Beginn / Ende:16:00 - 10:30Kosten:€ 53.-- Veranstaltung, Fest, Ritual€ 40,-- Nächtigung in eigenem Schlafsack, im SeminarraumFrühstück, Tee, Kaffee, im AlpenRetreat€ 55,-- Nächtigung im MehrbettzimmerFrühstück, Tee, Kaffee, im AlpenRetreat€ 56,-- Nächtigung im EinbettzimmerFrühstück, Tee, Kaffee, im AlpenRetreat