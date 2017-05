Wie jedes Jahr an CHRISTI HIMMELFAHRT ist auch heuer wieder die Fußwallfahrt von Ötz nach Kaltenbrunn geplant. An die 120 Teilnehmer finden sich meist zu dieser Fußwallfahrt ein, an der man auch ab den unterschiedlichsten Streckenabschnitten mitgehen kann. Die Gesamtstrecke beläuft sich auf ca.40 km bei jeder Witterung und Start ist um ca. 03:15 - 03:30 Uhr bei der Raiffeisenkasse Ötz . Die ersten erreichen die Wallfahrtskirche um ca. 14 Uhr, wo nachdem alle Pilger angekommen sind ein Gottesdienst abgehalten wird. Nach dem Gottesdienst stehen gegen eine kleine Gebühr Busse für den Heimtransport bereit.

Ein gutes Schuhwerk (oder ein zweites Paar Schuhe im Rucksack) und bequeme Kleidung mit Regenschutz ist neben Essen und genügend zum trinken das wichtigste wenn man an dieser Fußwallfahrt teilnehmen möchte.

Am Piller wird meist eine heiße Suppe serviert die von den Gastronomie Betrieben in Ötz zur Verfügung gestellt wird.