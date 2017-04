Gilbert & Friends am 17. Juni in Imst

Imst : Stadtpark |

Open Air im Stadtpark mit Nadine Beiler & Hannah

Am 17. Juni steht Imst wieder ganz im Zeichen des Ötztaler Schlagerstars Gilbert: Der sympathische Musiker wird sich seinen Fans in gewohnt authentischer Weise samt Band bei seinem Heimat Open Air im Stadtpark Imst präsentieren – auch Nadine Beiler & Hannah sind dabei.



Imst Tourismus & Art Service präsentieren das große Gilbert Open Air 2017: Nach dem Erfolg der letzten Jahre verspricht das Revival für alle Freunde des Musikers noch attraktiver zu werden, denn Gilbert übersiedelt von der beengten Arena des Agrarzentrums in den Stadtpark Imst. Dort, wo schon Stars wie Supertramp-Sänger Roger Hodgson, Jethro Tull, Jimmy Cliff, Seiler & Speer oder Julian le Play aufgetreten sind, wird der Schlagerstar 2017 sein Publikum Open Air begeistern.

Gilbert spielt mit seiner Band alle Hits und präsentiert auch stimmungsvolle Unplugged-Titel. Zudem hat er ein neues Album mit im Gepäck. Als special guests hat der Ötztaler die Tochter seiner Cousine, Nadine Beiler, eingeladen. Die ehemalige Starmania-Gewinnerin und Song Contest-Teilnehmerin wird mit ihm den Single-Hit „Baby it’s you“ performen. Gespannt kann man auch auf Alpenpunkerin Hannah sein, die Gilbert ebenfalls zu seinem Heimat Open Air eingeladen hat. Auch sein langjähriger Weggefährte George (Gilbert & George) ist einer der special guests. Die Besucher erwartet also ein abwechslungsreiches Open Air im Stadtpark Imst. Tickets gibt es bei Ö-Ticket (www.oeticket.com) und in allen Raiffeisenbanken (Ermäßigung für Raiffeisen Club-Mitglieder). Infos: www.art-service.tirol