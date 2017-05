Muttertagskonzert 2017 der "Blaskapelle Simmerinka"

, An der Au 1 , 6491 Mils bei Imst AT

Trofana Tyrol , An der Au 1 , 6491 Mils bei Imst AT

Das schon seit 18 Jahren traditionelle Muttertagskonzert steht wieder ganz im Zeichen der Neuvorstellungen von Polkas, Märschen über Walzer sowie anspruchsvollen Solowerken und Gesangsstücken bis hin zu modernen Arrangements aus der Popmusik. Unter anderem zu hören sind Werke von Reinhard Fendrich, Abba, STS und sogar Michael Jackson. Vorgestellt wird unser neues Programm beim diesjährigen Muttertagskonzert bereits am Freitag, 12. Mai ab 19:30 Uhr im Trofana Tyrol. Die Musiker und Sänger würden sich über den Besuch unseres Konzertes sehr freuen und wünschen all unseren Freunden und Gönnern einen sowohl in musikalischer als auch gesellschaftlicher Hinsicht unterhaltsamen und spannenden Abend. Wie immer gibt es auch diesmal wieder einen Gratis-Shuttlebus ab Silz mit Abfahrt um 18:30 Uhr bei der Kirche sowie weiteren Stationen in Haiming, Ötztal Bhf. und Roppen.

Für Speis und Trank ist durch das Trofanateam bestens gesorgt.

Tischreservierungen sind ausschließlich unter

Tel. 0650/91 97 661 vorzunehmen.



Weitere Infos unter: www.simmerinka.at