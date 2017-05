Nachtshopping bis 22 Uhr mit viel Live-Musik

AT

Live-Musik mit „La Banda del Sol“, „AnDree“ „Mr. Nice Trio“ und „2together“,

Mega-Shoppingaktionen und eine Kinder-Disco im Dschungel Club erwarten die Besucher am Mittwoch, 24. Mai im Shopping Center FMZ Imst.

Zum ersten Mal im Jahr 2017 heißt es am Mittwoch, dem 24. Mai, im FMZ Imst wieder „Willkommen beim Nachtshopping!“ Bis 22 Uhr werden alle Geschäfte und Lokale im FMZ geöffnet sein.



„Late Night Fun“ mit Shopping und Live-Musik warten auf Euch! Viele Lokale und Geschäfte laden mit tollen Aktionen und Sonderangeboten bis spät abends zum Bummeln und Flanieren ein. Damit den Kleinsten währenddessen nicht langweilig wird, hat auch der Dschungel Club wieder von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Dort werden die Kids bestens unterhalten. Zudem findet von 18 bis 21 Uhr die tolle Kinderdisco zum Mittanzen und Mitfeiern statt. Der Eintritt ist natürlich frei.



Gleich vier Live-Bands sorgen ab ca. 20 Uhr im Shopping Center für beste Stimmung. „La Banda del Sol“ bringt karibische Vibes auf die Bühne, während „Andy Dreyer – AnDree“ ein unvergessliches Akustik-Soloprogramm hinlegt. Auch das „Mr. Nice Trio“ mit Reini Tamerl, Tom Köchle und Ali B. Nice Bregenzer ist wieder mit von der Partie mit besten Klassikern und aktuellen Hits. "2together" mit Alex Scheiber und Mirko Schuler präsentieren lässigen Sound aus der Kombination Vibraphon, Gitarre und Gesang. Und schließlich wird noch Walk Act Christoph H. die FMZ-Kunden mit Stand-Up und Slapstick überraschen. Große Vielfalt und ein großartiger Abend also für alle Fans guter Musik im FMZ Imst!



Abschließen und ausklingen lässt sich der lange Einkaufsabend wunderbar in den zahlreichen Cafés und Gastronomie Lokalen beispielsweise bei einem entspannten Gläschen Wein.