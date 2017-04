„Saltbrennt“ beim Jazzknödel

Imst : Gasthof Hirschen |

Zum Jazzknödel Nr. 54 wird am Donnerstag, dem 11. Mai ab 20 Uhr in den Imster Gasthof Hirschen geladen. Dieses Mal ist das Soulblues-Folk- & Roots-Quartett "Saltbrennt" zu Gast. Christoph Kuntner & Christian Deimbacher haben sich 2015 zu einem Blues-Duo formiert. In der Besetzung Gitarre / blues harp interpretieren sie den frühen Blues und Folk auf ihre Weise. Einen Blues, der seinen Wurzeln treu ist, einen Blues der erdig und unverfälscht ist und sich zugleich gefühlvoll auf das Wesentliche konzentriert. Nach einem erfolgreichen Jahr soll der Blues in Dynamik und Intensität bereichert werden. Am Bass gibt von jetzt an Fabian Möltner den Puls an und an den drums wird die Band durch Jakob Köhle verstärkt. Seit 2017 treten die vier Musiker als Quartett unter dem Namen "Saltbrennt" auf. Das Ergebnis ist das Destillat aus alten Traditionals und Worksongs.