"The Botanic Verses" – Vernissage im Le Manoir

Le Manoir und Aleksandar Koncar laden am Samstag, dem 14. Oktober, um 19.30 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung "The Botanic Verses" im Le Manoir (Romedihof 41, Karrösten) ein.

Der Fotograf Aleksandar Koncar beweist mit seinen ästhetischen Werken eindrücklich sein Ausnahmetalent und seine Liebe für das Außergewöhnliche und die Inszenierung im Detail. Seine neuesten Arbeiten "The Botanic Verses" werden im Rahmen seiner Ausstellung bei Le Manoir zum ersten Mal präsentiert.

Ausstellungsdauer: 15. Oktober bis 22. Dezember.

Öffnungszeiten: 15. Oktober, von 11–19 Uhr, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 10–19 Uhr.