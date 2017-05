Theaterbühne Arzl spielt "Ein Bürgermeister kommt selten allein"

Die neu gegründete Theatergruppe Arzl i. P. bringt derzeit das Stück "Ein Bürgermeister kommt selten allein", eine Komödie von Gernot Jäger, zur Aufführung.Hinsetzen, anschnallen und loslachen heißt die Devise bei diesem Stück.Gespielt wird im Turnsaal Arzl i. P. am 19. und 20. Mai, jeweils um 20 Uhr, am 28. Mai gibt es eine Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr.Die Dorfidylle wird durch die Gemeinderatswahl gehörig durcheinander gewirbelt. Nicht nur dass Bürgermeister Herbert Permstaller die Wahl verliert, zu allem Überdruss wird ausgerechnet seine Frau, die zur Wahl angetreten ist, die neue Bürgermeisterin.Herbert beschließt daher eine Protestaktion gegen die „Weiberherrschaft“ zu starten.Bürgermeisterin Lotte Permstaller geht in der Zwischenzeit mit vollem Elan an den Bau des Altersheimes.Dabei wird auf die „Alten“ allerdings total vergessen, denn die „Alten“ wollen sich nicht so einfach ins Altersheim abschieben lassen.

Mitspieler: Ingeborg Trenker, Mario Lang, Miriam Neururer, Walter Gitterle, Ulrike Schwarz, Barbara Köll, Josef Frank, Karin Neurauter, Rebecca Trenkwalder, Sabrina Stoll, Kewan Vali Paur.Kartenreservierung: Tel. 0677-62491036, von 16–20 Uhr. Eintritt: Erwachsene: € 8,-, Kinder bis 15 Jahre: € 5,-.