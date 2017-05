Der Kneipp Aktiv Club Imst lädt alle Mitglieder und Interessierten am Donnerstag, dem 18. Mai, zum gemütlichen internationalen Kneippnachmittag auf den Schneggahof in Imsterberg ein. Beginn ist um 14 Uhr.

Am Sonntag, dem 21. Mai, findet eine gemeinsame Wanderung zum Piburger See statt. Um Anmeldung bei Obfrau Christine Schnegg unter Tel. 0660-7345363 wird gebeten.